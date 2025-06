MOVR

Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.

NamnMOVR

RankNo.473

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)52.89%

Cirkulationsutbud9,717,127

Maxutbud∞

Totalt utbud11,924,148

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin495.7138640349697,2021-11-08

Lägsta pris0,2021-08-27

Offentlig blockkedjaMOVR

