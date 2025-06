MOVE

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

NamnMOVE

RankNo.147

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.22%

Cirkulationsutbud2,550,000,000

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud10,000,000,000

Cirkulationshastighet0.255%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.448985144751115,2024-12-10

Lägsta pris0.13306961423029198,2025-05-31

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionMovement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.