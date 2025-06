MOOV

dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.

RankNo.2081

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,03%

Cirkulationsutbud731 180 094

Maxutbud0

Totalt utbud1 000 000 000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.09832978,2021-08-29

Lägsta pris0.00066401322455994,2024-04-27

Offentlig blockkedjaETH

