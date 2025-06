MOON

Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain.

NamnMOON

RankNo.1094

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.06%

Cirkulationsutbud106,776,318

Maxutbud∞

Totalt utbud107,887,754

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.7163486957276903,2024-03-17

Lägsta pris0,2021-03-17

Offentlig blockkedjaARBNOVA

Sektor

Sociala medier

