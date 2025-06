MONG

The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.

NamnMONG

RankNo.1688

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud581,196,039,603,956

Maxutbud690,000,000,000,000

Totalt utbud690,000,000,000,000

Cirkulationshastighet0.8423%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000000354717971428,2023-05-06

Lägsta pris0.000000000014558853,2023-04-26

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionThe MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.