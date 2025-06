MOLI

MOLI is web3 dynamic liquidity ecosystem designed to address long-standing liquidity in the DeFi with sustainable solutions,At the same time, the project party does not hold tokens. It is an innovative MEME token.

NamnMOLI

RankNo.5539

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud21,000,000

Totalt utbud21,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.3915536463501317,2024-12-29

Lägsta pris0.020431779549695325,2025-04-07

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionMOLI is web3 dynamic liquidity ecosystem designed to address long-standing liquidity in the DeFi with sustainable solutions,At the same time, the project party does not hold tokens. It is an innovative MEME token.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.