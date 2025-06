MOCA

$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.

NamnMOCA

RankNo.190

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.66%

Cirkulationsutbud2,676,888,888.2

Maxutbud8,888,888,888

Totalt utbud8,888,888,888

Cirkulationshastighet0.3011%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.4914401125466104,2024-12-25

Lägsta pris0.060944994004711456,2024-10-31

Offentlig blockkedjaETH

Introduktion$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.