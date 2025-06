MLC

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

NamnMLC

RankNo.834

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.28%

Cirkulationsutbud58,504,009.27999997

Maxutbud229,999,998

Totalt utbud229,999,998

Cirkulationshastighet0.2543%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.9810564877928539,2024-12-17

Lägsta pris0.07323672467418013,2024-11-09

Offentlig blockkedjaMATIC

IntroduktionMy Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.