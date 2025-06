MIXIE

MixieAI is a gaming platform that combines artificial intelligence and Web3 technology, aiming to simplify the game development process and lower the barriers for creators.

NamnMIXIE

RankNo.3289

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud--

Maxutbud999,999,570

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.012021312122782275,2025-05-27

Lägsta pris0.002071988232212445,2025-05-24

Offentlig blockkedjaSOL

Sektor

Sociala medier

