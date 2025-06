MENGO

Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

NamnMENGO

RankNo.1819

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)3.97%

Cirkulationsutbud11,899,439

Maxutbud30,000,000

Totalt utbud30,000,000

Cirkulationshastighet0.3966%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.032450914997048,2021-11-10

Lägsta pris0,2021-11-29

Offentlig blockkedjaCHZ

Sektor

Sociala medier

