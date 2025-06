MEME

Memecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes.

NamnMEME

RankNo.388

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.05%

Cirkulationsutbud45,950,193,959.43455

Maxutbud69,000,000,000

Totalt utbud69,000,000,000

Cirkulationshastighet0.6659%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.08157502509617519,2023-11-03

Lägsta pris0.001385907968760699,2025-04-16

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionMemecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.