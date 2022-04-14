MEMECOIN

En ren meme token på Bonk plattformen, fokuserad på meme kultur med ultraenkel logik och inga komplexa koncept—dess kärna är memecoin i sig.

NamnMEMECOIN

RankNo.

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud--

Maxutbud0

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin,

Lägsta pris,

Offentlig blockkedjaSOL

IntroduktionEn ren meme token på Bonk plattformen, fokuserad på meme kultur med ultraenkel logik och inga komplexa koncept—dess kärna är memecoin i sig.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.