Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform.

RankNo.1563

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud5,038,275,907

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud7,199,999,993

Cirkulationshastighet0.5038%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.09779986635067162,2021-12-29

Lägsta pris0.000590180082636358,2025-05-31

Offentlig blockkedjaBSC

