MCOIN

MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems.

NamnMCOIN

RankNo.889

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.20%

Cirkulationsutbud177,000,000

Maxutbud500,000,000

Totalt utbud500,000,000

Cirkulationshastighet0.354%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin40.36127143566686,2023-02-23

Lägsta pris0.000084571521226012,2023-02-23

Offentlig blockkedjaMCOIN

Sektor

Sociala medier

