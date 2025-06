MCDULL

McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits.

NamnMCDULL

RankNo.665

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud7,555,555,555,554

Maxutbud8,888,888,888,888

Totalt utbud8,888,888,888,888

Cirkulationshastighet0.8499%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000015816665141827,2025-01-18

Lägsta pris0.000002415529445112,2024-10-26

Offentlig blockkedjaSOL

IntroduktionMcDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.