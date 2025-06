MAX

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon WEB3 infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies.

RankNo.1210

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)6.63%

Cirkulationsutbud130,520,000

Maxutbud800,000,000

Totalt utbud800,000,000

Cirkulationshastighet0.1631%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.4786657476524675,2024-08-06

Lägsta pris0.03129787986386955,2025-04-22

Offentlig blockkedjaETH

