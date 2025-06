MAS

Massa offers a genuinely decentralized L1 blockchain solution, with autonomous smart contracts (can wake up with on-chain conditions), fully on-chain web hosting, high performance up to 10000 TPS, and true decentralization (Nakamoto coefficient > 1000). We are addressing the many issues we have seen with current blockchain related to centralization leading to hacks, abuses of power and censorship. Massa is going back to the roots of the Nakamoto's vision, with no compromise, enabling the true mass adoption of Web3 and trustless DeFi, gaming or governance applications.

NamnMAS

RankNo.4070

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud0

Totalt utbud1.030.280.595,924

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.14257587712244194,2024-05-04

Lägsta pris0.018314438200659505,2025-06-01

Offentlig blockkedjaMAS

IntroduktionMassa offers a genuinely decentralized L1 blockchain solution, with autonomous smart contracts (can wake up with on-chain conditions), fully on-chain web hosting, high performance up to 10000 TPS, and true decentralization (Nakamoto coefficient > 1000). We are addressing the many issues we have seen with current blockchain related to centralization leading to hacks, abuses of power and censorship. Massa is going back to the roots of the Nakamoto's vision, with no compromise, enabling the true mass adoption of Web3 and trustless DeFi, gaming or governance applications.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.