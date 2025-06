MANTA

Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

NamnMANTA

RankNo.355

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)4.24%

Cirkulationsutbud415,889,267.60334164

Maxutbud0

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.082953050622184,2024-03-12

Lägsta pris0.16051224988054705,2025-04-07

Offentlig blockkedjaMANTA

IntroduktionManta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.