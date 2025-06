MAGA

MAGA is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is $MAGA.

NamnMAGA

RankNo.5395

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud202,400,000,000,000

Totalt utbud202,400,000,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000000029530519943,2024-05-27

Lägsta pris0.000000000282662769,2024-01-30

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionMAGA is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is $MAGA.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.