LUM

$LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership.

NamnLUM

RankNo.3607

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud1,000,000

Totalt utbud1,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin81.5117690653663,2024-11-15

Lägsta pris0.5026041605344241,2025-04-09

Offentlig blockkedjaBASE

Introduktion$LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.