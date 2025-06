LRC

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

NamnLRC

RankNo.308

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.85%

Cirkulationsutbud1,366,843,876.5891356

Maxutbud0

Totalt utbud1,373,873,397.4424574

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2017-08-01 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.053 USDT

Högsta någonsin3.827154981643715,2021-11-10

Lägsta pris0.019860698096,2019-12-18

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionLoopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.