Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

RankNo.138

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)3,996.85%

Cirkulationsutbud41,072,496.9007612

Maxutbud∞

Totalt utbud41,072,496.9007612

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2019-05-01 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin100.24478173730876,2021-11-09

Lägsta pris0.420586727745,2020-03-13

Offentlig blockkedjaETH

