LMCSWAP

Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions.

NamnLMCSWAP

RankNo.1669

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud1,177,124,373.462795

Maxutbud1,650,000,000

Totalt utbud1,643,055,931.3224

Cirkulationshastighet0.7134%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin15.864331272734143,2021-12-07

Lägsta pris0.000268864400941886,2024-05-11

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionLimocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.