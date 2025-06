LKI

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

NamnLKI

RankNo.1862

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.08%

Cirkulationsutbud428,234,948.5

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.4282%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.036466368338449004,2025-01-17

Lägsta pris0.002973066615324318,2025-04-07

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionLaika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.