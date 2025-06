LIBRA

The Viva La Libertad Project was created with a clear mission: to boost the Argentine economy by funding small projects and local businesses, supporting those who seek to grow their ventures and contribute to the country’s development.

NamnLIBRA

RankNo.1226

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.14%

Cirkulationsutbud256,424,723.787925

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud999,993,112.723502

Cirkulationshastighet0.2564%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin3.27985940270513,2025-02-14

Lägsta pris0.01922200077292896,2025-05-08

Offentlig blockkedjaSOL

