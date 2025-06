LCAT

LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

NamnLCAT

RankNo.1144

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.04%

Cirkulationsutbud401,250,000

Maxutbud600,000,000

Totalt utbud600,000,000

Cirkulationshastighet0.6687%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.09781720228048008,2025-02-25

Lägsta pris0.016302083464883713,2025-05-27

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

