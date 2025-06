LBR

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

NamnLBR

RankNo.3543

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud100,000,000

Totalt utbud15,491,597.44475832

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.635183602993243,2023-05-29

Lägsta pris0.012482092590792422,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

