KRL

Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

NamnKRL

RankNo.973

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.39%

Cirkulationsutbud39,737,368.60137464

Maxutbud49,417,348

Totalt utbud49,417,348

Cirkulationshastighet0.8041%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.756550465025624,2021-11-06

Lägsta pris0.0214475563255,2018-12-11

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionKryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.