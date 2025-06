KLAUS

Klaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR.

NamnKLAUS

RankNo.2106

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud1,000,000,000

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet1%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.05190348284503749,2024-10-17

Lägsta pris0.000339971190680583,2025-04-20

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionKlaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR.

Sektor

Sociala medier

