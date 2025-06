KIKI

KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents.

NamnKIKI

RankNo.1803

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.05%

Cirkulationsutbud999,987,629

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.9999%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.10416259313674578,2024-12-26

Lägsta pris0.001253350255694097,2025-05-07

Offentlig blockkedjaSOL

Sektor

Sociala medier

