KENDU

Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

NamnKENDU

RankNo.762

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud948,428,147,258

Maxutbud948,428,147,258

Totalt utbud948,428,147,258

Cirkulationshastighet1%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000269385444985593,2024-06-13

Lägsta pris0.000006348332403023,2025-03-18

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionKendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.