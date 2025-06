KDA

Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

NamnKDA

RankNo.271

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)2.20%

Cirkulationsutbud319,653,492.21525

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.3196%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin28.246047910135935,2021-11-11

Lägsta pris0.12130507,2021-01-11

Offentlig blockkedjaKDA

IntroduktionKadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.