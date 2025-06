KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

NamnKAVA

RankNo.123

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.76%

Cirkulationsutbud1,082,853,386

Maxutbud∞

Totalt utbud1,082,853,386

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2019-10-23 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.46 USDT

Högsta någonsin9.19263002,2021-09-09

Lägsta pris0.24832868419474186,2024-08-05

Offentlig blockkedjaKAVA

IntroduktionKava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.