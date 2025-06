KAR

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

NamnKAR

RankNo.1420

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.14%

Cirkulationsutbud116,666,660

Maxutbud0

Totalt utbud160,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2021-07-21 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin13.1813767070817,2021-09-16

Lägsta pris0,2021-07-20

Offentlig blockkedjaKAR

IntroduktionKarura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.