The controversial stock market maneuvers of Dave Portnoy, known on social media as @stoolpresidente, have sparked backlash for allegedly pumping up stock values only to dump them, inspiring the emergence of a cryptocurrency dubbed "Stool Prisondente in jail."

NamnJAILSTOOL

RankNo.1382

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.87%

Cirkulationsutbud999,806,806.638198

Maxutbud0

Totalt utbud999,806,806.638198

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.21923769428389056,2025-02-09

Lägsta pris0.000340761652952793,2025-02-08

Offentlig blockkedjaSOL

Sektor

Sociala medier

