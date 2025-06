IZZY

The one true real pup owned by Matt Furie himself.

NamnIZZY

RankNo.1512

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud--

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.016789656531856836,2025-05-15

Lägsta pris0.000579643923490371,2025-05-23

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionThe one true real pup owned by Matt Furie himself.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.