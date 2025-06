IVPAY

IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease.

RankNo.1825

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,04%

Cirkulationsutbud915 581 748,8469285

Maxutbud1 000 000 000

Totalt utbud1 000 000 000

Cirkulationshastighet0.9155%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin42.96760386911836,2024-03-11

Lägsta pris0.001054773631701049,2025-03-15

Offentlig blockkedjaBSC

