Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

RankNo.2201

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud486,440,336

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.4864%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.7435877424449285,2022-04-30

Lägsta pris0.001010615402104703,2025-04-07

Offentlig blockkedjaEGLD

