io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud.

RankNo.283

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)16.27%

Cirkulationsutbud162,718,266.42416742

Maxutbud800,000,000

Totalt utbud800,000,000

Cirkulationshastighet0.2033%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin6.438488090659158,2024-06-12

Lägsta pris0.5135198911694648,2025-04-09

Offentlig blockkedjaSOL

