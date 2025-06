INTOS

INT OS is a sophisticated framework engineered to transition AI agents from mere research artifacts to practical, utility-driven tools. Our platform is designed to empower the creation of autonomous AI agents equipped with their own treasury management capabilities, enabling them to operate as independent traders. Users can choose to follow these agents based on customizable criteria, tailoring their interactions to their specific needs and preferences.

NamnINTOS

RankNo.2014

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud3,126,691,233

Maxutbud0

Totalt utbud3,500,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.018447574421723147,2025-01-16

Lägsta pris0.000001179872498348,2025-01-04

Offentlig blockkedjaBASE

IntroduktionINT OS is a sophisticated framework engineered to transition AI agents from mere research artifacts to practical, utility-driven tools. Our platform is designed to empower the creation of autonomous AI agents equipped with their own treasury management capabilities, enabling them to operate as independent traders. Users can choose to follow these agents based on customizable criteria, tailoring their interactions to their specific needs and preferences.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.