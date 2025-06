INSUR

InsurAce is a decentralized insurance protocol, aiming to provide reliable, robust and carefree DeFi insurance services to the DeFi users, with very low premium and sustainable investment returns.

RankNo.2660

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud44,891,926

Maxutbud100,000,000

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet0.4489%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin16.84120345,2021-04-01

Lägsta pris0.001996048607420419,2025-05-31

Offentlig blockkedjaETH

