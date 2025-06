INFRA

Bware Labs aims to tackle Web3 challenges and boost global adoption by offering the industry's highest-performance and most reliable infrastructure services and development tools.

NamnINFRA

RankNo.2202

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)3,99%

Cirkulationsutbud4.130.897

Maxutbud100.000.000

Totalt utbud100.000.000

Cirkulationshastighet0.0413%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.4687763500990365,2024-01-24

Lägsta pris0.11333777928930475,2024-11-09

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionBware Labs aims to tackle Web3 challenges and boost global adoption by offering the industry's highest-performance and most reliable infrastructure services and development tools.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.