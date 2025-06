IMGNAI

imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge.

NamnIMGNAI

RankNo.2230

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud776,833,333

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.7768%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.05708035719415594,2023-11-20

Lägsta pris0.000046877671460728,2025-04-24

Offentlig blockkedjaNONE

Sektor

Sociala medier

