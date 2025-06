IGT

Infinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

NamnIGT

RankNo.859

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)3.46%

Cirkulationsutbud92,961,503.9805644

Maxutbud0

Totalt utbud993,829,205.8785644

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2024-10-23 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.1 USDT

Högsta någonsin0.6675938748172612,2024-12-14

Lägsta pris0.19226971371765952,2025-05-24

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

