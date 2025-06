HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

NamnHYPE

RankNo.11

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0037%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)102.39%

Cirkulationsutbud333,928,180

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud999,993,930

Cirkulationshastighet0.3339%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin45.593506598150384,2025-06-16

Lägsta pris3.2002764730895623,2024-11-29

Offentlig blockkedjaHYPEREVM

IntroduktionHyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.