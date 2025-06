HYCO

HYPERCOMIC is a Creative Web 3.0 Content platform. It is a blockchain-all-in-one service platform where creators have the chance to make their works and viewers can read their creations. It aims to help creators meet their fans directly and bring up their ideas into a business model. The platform relies on utility token HYCO to facilitate various services. The platform provides the users with Interoperability that allows them to share and access their ideas and filter the ecosystem voluntarily. The token is an ERC20-token type on the Ethereum blockchain.

NamnHYCO

RankNo.4153

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.6274622618539353,2023-03-29

Lägsta pris0.000061064820601805,2025-05-31

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

