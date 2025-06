HOPPY

Hoppy is an anthropomorphic frog character based on the famous comic book «The Night Riders», published in 2012 by artist and illustrator Matt Furie.

NamnHOPPY

RankNo.1070

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud420,690,000,000

Maxutbud420,690,000,000

Totalt utbud420,690,000,000

Cirkulationshastighet1%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000348645327857043,2024-10-31

Lägsta pris0.000001726464050057,2024-05-13

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

