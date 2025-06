HNS

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)%0,03

Cirkulationsutbud663.362.891,470759

Maxutbud2.040.000.000

Totalt utbud2.040.000.000

Cirkulationshastighet0.3251%

Utgivningsdatum2020-03-05 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.85278518,2021-05-05

Lägsta pris0.005236327072680755,2025-04-08

Offentlig blockkedjaHNS

