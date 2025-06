HIGH

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

NamnHIGH

RankNo.594

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)17.23%

Cirkulationsutbud73,286,293.77158035

Maxutbud100,000,000

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet0.7328%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin40.2582090224571,2021-12-17

Lägsta pris0.3412480229055489,2025-04-09

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

