HENAI

HenjinAI is at the forefront of AI Agents by launching an EVM compatible V4 DEX. Initially deploying on Base and launching on 10+ EVMs.

NamnHENAI

RankNo.

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud--

Maxutbud0

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin,

Lägsta pris,

Offentlig blockkedjaBASE

IntroduktionHenjinAI is at the forefront of AI Agents by launching an EVM compatible V4 DEX. Initially deploying on Base and launching on 10+ EVMs.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.